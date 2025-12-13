Полиция задержала организатора визита Месси в Калькутту после беспорядков

По словам генерального инспектора полиции штата Западная Бенгалия Раджива Кумара, мужчина в письменном виде обязался вернуть деньги за проданные билеты

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция города Калькутты (штат Западная Бенгалия) задержала организатора мероприятия с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси, которое завершилось беспорядками болельщиков. Об этом сообщил генеральный инспектор полиции штата Раджив Кумар.

"Мы задержали главного организатора Сатадру Дутту. Мы принимаем меры, чтобы ненадлежащая организация этого мероприятия не осталась безнаказанной", - цитирует его агентство PTI.

По словам Кумара, организатор в письменном виде обязался вернуть деньги за проданные билеты.

Месси прибыл в Калькутту в рамках коммерческого тура. Ожидалось, что он проведет на стадионе Salt Lake Stadium, на котором собрались десятки тысяч болельщиков, около 45 минут, однако его визит продлился лишь 10-20 минут. Причем большинство зрителей не смогли увидеть футболиста, поскольку он был плотно окружен VIP-гостями и охранниками. Это вызвало недовольство публики, которая заплатила за билеты от 5 тыс. до 25 тыс. индийских рупий (от $55 до $280). Болельщики начали вырывать сиденья на трибунах и бросать их, а также другие предметы, на поле. Организаторы экстренно вывели Месси со стадиона.

После этого сотни болельщиков также прорвались на футбольное поле, повредили оборудование и баннеры. Сотрудники службы безопасности пытались их остановить при помощи дубинок.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинилась перед Месси и болельщиками. Она сообщила, что сформирована комиссия для расследования инцидента, которая установит ответственных в провале организации мероприятия.

Тур Месси по Индии предполагает встречи с болельщиками и участие в товарищеских матчах. В Калькутте по случаю его приезда была открыта 20-метровая статуя футболиста. В рамках тура, который должен продлиться до 15 декабря, он также посетит города Хайдерабад, Мумбаи и Нью-Дели. В индийской столице ожидается его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.