Камбоджа приостановила работу погранпереходов на границе с Таиландом

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря

ХАНОЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Камбоджа приостановила работу всех пограничных переходов с Таиландом. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление МВД страны.

"Правительство Камбоджи приняло решение приостановить въезд и выезд на всех пограничных переходах из Камбоджи в Таиланд. Решение вступает в силу немедленно и действует до дальнейшего уведомления", - приводит агентство заявление.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.