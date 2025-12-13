Постпредство США в Женеве: до 70% бюджета ООН уходит на бюрократические издержки

По мнению американской стороны, всемирной организации необходима реформа "для восстановления подотчетности и возвращения к базовым принципам" своего функционирования

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 70% бюджета ООН уходит на выплату зарплат сотрудникам, то есть на поддержание бюрократии, а не на непосредственное выполнение мандатов и задач ООН. Такое мнение выразили в постоянном представительстве США в Женеве.

"Почти 70% основного бюджета ООН уходит на оплату труда сотрудников, а не на выполнение миссий", - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Х. Текст сопровождается диаграммой, озаглавленной "Бюджет миссий ООН по сравнению с бюрократией", в которой приводится соотношение расходов на выполнение мандатов и задач ООН и выплату зарплат сотрудникам организации. По мнению американской стороны, всемирной организации необходима реформа "для восстановления подотчетности и возвращения к базовым принципам" своего функционирования.

"Президент Трамп призывает ООН сосредоточить ресурсы на результатах, а не на бюрократии", - добавили в пресс-службе постпредства.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц выступил с критикой секретариата организации. По его словам, административная структура ООН "разрослась до десятков тысяч сотрудников", живущих в Нью-Йорке, "одном из самых дорогих городов мира". Дипломат добавил, что их число будет сокращено.

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске инициативы "ООН-80" (название отсылает к 80-му юбилею организации в 2025 году), направленной на повышение эффективности организации и внесение структурных изменений в ее работу. На текущий момент она предполагает урезание основного бюджета организации на $577 млн, до $3,2 млрд в 2026 году. Это на 15% меньше по сравнению с 2025 годом. В результате будут сокращены более 2,5 тыс. рабочих ставок - почти 19%.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, включая США, которые задерживают перечисление около $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.