Лукашенко помиловал более 100 граждан различных стран

Президент Белоруссии принял такое решение в рамках договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом в связи со снятием санкций с калийной отрасли республики

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм граждан различных стран. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

В сообщении говорится, что в рамках достигнутых договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, а также в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других санкций против республики главой государства было принято решение помиловать 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

Telegram-канал подчеркнул, что этот жест осуществлен в том числе в связи с просьбами других глав государств и исходя из общечеловеческих и семейных ценностей, а также гуманитарных принципов. В сообщении также отмечается, что решение направлено на ускорение позитивной динамики развития отношений со странами - партнерами Белоруссии и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе.

По данным "Пула первого", всего за последнее время, с учетом принятых Лукашенко в конце ноября решений, общее количество помилованных составляет 156. Среди них - граждане Австралии, Великобритании, Латвии, Литвы, США, Украины, Японии.