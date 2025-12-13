Премьер Малайзии предложил направить наблюдателей АСЕАН на границу Таиланда и Камбоджи

Анвар Ибрагим также призвал дополнить миссию наблюдателей спутниковым мониторингом ситуации на границе при поддержке правительства США

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудил с главами правительств Таиланда и Камбоджи напряженную ситуацию на границе этих стран и выступил с инициативой направить в приграничные районы группу наблюдателей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"После моей беседы с президентом США Дональдом Трампом и в свете сохраняющейся напряженности на камбоджийско-таиландской границе я провел отдельные телефонные переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. <...> Чтобы поддержать процесс деэскалации и обеспечить прозрачность, я обратился с просьбой о развертывании группы наблюдателей АСЕАН во главе с командующим вооруженными силами Малайзии для наблюдения за развитием событий на местах", - написал глава малайзийского кабмина в X.

Анвар Ибрагим также предложил дополнить миссию наблюдателей спутниковым мониторингом ситуации на границе при поддержке правительства США.

Ранее Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.