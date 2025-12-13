Лидер эстонских консерваторов назвал ошибкой саму идею конфискации активов РФ

Мартин Хельме также отметил, что выделяемая Украине финансовая помощь не достигает цели и, по его мнению, "канет в черную дыру коррупции"

ВИЛЬНЮС, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Консервативной народной партии Эстонии, депутат парламента Мартин Хельме выступил против идеи конфискации замороженных российских активов, заявив, что такие меры могут иметь негативные последствия для Европы.

"Россия от этого только выиграет, поскольку она конфискует находящиеся в РФ активы европейцев, а их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе. <...> Конфискация активов на основании политического решения приведет к коллапсу доверия к европейской банковской и финансовой системе", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Парламентарий отметил, что выделяемая Украине финансовая помощь не достигает цели и, по его мнению, "канет в черную дыру коррупции".

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.