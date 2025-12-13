Рубио заявил, что действия Руанды в ДРК нарушают мирное соглашение

США примут меры для выполнения обещаний

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что власти Руанды действиями в отношении соседней Демократической Республики Конго (ДРК) нарушили мирное соглашение, подписанное в Вашингтоне лидерами двух африканских государств в присутствии президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Действия Руанды в восточной части ДРК являются явным нарушением подписанного в Вашингтоне президентом Трампом соглашения, и США примут меры, чтобы обеспечить выполнение обещаний, которые были даны президенту", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в X.

Конголезское правительство ранее заявило, что захват повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке Руанды города Увира на востоке ДРК означает отказ руандийского президента Поля Кагаме от подписанного в Вашингтоне мирного соглашения с ДРК. Власти ДРК подчеркнули, что привержены соблюдению Вашингтонского соглашения, но никогда не откажутся от своего законного права на безопасность, защиту населения и территориальной целостности страны.

Президент ДРК Феликс Чисекеди и Кагаме подписали 4 декабря в столице США в присутствии Трампа мирное соглашение. Оно закрепляет согласованные ранее условия, включая постоянное прекращение огня, вывод иностранных вооруженных групп из восточных районов ДРК, разоружение негосударственных сил, прекращение поддержки повстанцев, создание условий для возвращения беженцев и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений. Предусматривается также размещение на востоке ДРК миротворческих сил, создание механизмов контроля и проверки за прекращением огня и отводом войск. Соглашение подтверждает взаимное уважение обеими странами суверенитета и территориальной целостности.

2 декабря повстанцы из М23 начали новое наступление на востоке ДРК. Основные бои сейчас идут в провинции Южное Киву. Отрядам М23 удалось за неделю захватить ряд населенных пунктов. 10 декабря повстанцы захватили стратегически важный город Увира, расположенный на границе с Бурунди. Конголезские войска оставили его 9 декабря без боя. В городе оставались лишь группы проправительственного ополчения, которые не смогли оказать значительного сопротивления повстанцами и были разбиты.