В Турции оппозиция собрала 25,1 млн голосов в поддержку экс-мэра Стамбула Имамоглу

Лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель ранее сообщал о сборе свыше 20 млн подписей за освобождение Экрема Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Турецкая оппозиция собрала свыше 25 млн голосов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу как кандидата в президенты республики. Об этом сообщил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

"Впервые сообщаю, что мы собрали 25,1 млн голосов в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты", - сказал он на митинге в городе Кайсери в центральной Турции.

Ранее Озель сообщал о сборе свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты. В июне лидер оппозиции обещал собрать свыше 27 млн голосов в поддержку Имамоглу, столько же, сколько нынешний президент Тайип Эрдоган набрал на выборах в 2023 году.

Имамоглу был задержан и впоследствии арестован в конце марта по обвинению в коррупции в стамбульской мэрии. Начало судебного процесса над ним планируется на 9 марта 2026 года. Фигурантами дела являются 105 человек. Суд пройдет на территории тюрьмы в стамбульском районе Силиври, где содержится Имамоглу. Прокуратура требует для бывшего мэра до 2 352 лет лишения свободы.