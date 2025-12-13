Эйсмонт: Трамп и его жена передали личное послание для Лукашенко

Американский лидер и Мелания Трамп поздравили белорусского президента с наступающим Рождеством и поблагодарили за гостеприимство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания передали белорусскому лидеру Александру Лукашенко личное послание. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп. Первая пара США благодарят белорусскую сторону за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации здесь, отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме, благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании, поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества", - сказала Эйсмонт в комментарии телеканалу "Первый информационный".

По словам пресс-секретаря, Трамп также отметил, что с нетерпением ждет возвращения Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров с Лукашенко. "Все было за закрытыми дверями - несколько часов вчера, несколько часов сегодня. Обсуждались, естественно, как очень крупные геополитические вопросы, так и вполне конкретные двусторонние, практические", - рассказала она.

Ранее Коул заявил, что Вашингтон принял решение снять санкции с белорусской калийной отрасли. Спецпосланник США по Белоруссии оценил двухдневные переговоры с Лукашенко как продуктивные и также выразил мнение, что белорусский лидер "дает хорошие советы" по украинскому урегулированию.