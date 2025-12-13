Мерц призвал отстаивать собственные интересы на фоне Стратегии нацбезопасности США

Канцлер ФРГ отметил, что европейцы должны подготовиться к "фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях"

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне изменения внешнеполитического курса США заявил о необходимости отстаивания собственных интересов и подчеркнул, что европейцы должны подготовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях.

"Десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои", - утверждал Мерц, выступая на партийном съезде ХСС в Мюнхене.

В свете публикации США новой Стратегии нацбезопасности канцлер ФРГ отметил, что европейцы должны подготовиться к "фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях".

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многих из этих стран "нежизнеспособными государствами".