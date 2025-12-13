Al Hadath: комиссия ООН прибыла на юг Сирии для фиксации нарушений Израиля

По данным телеканала, визит представителей всемирной организации совпал с новой операцией израильтян в Эль-Кунейтре

ТУНИС, 13 декабря. /ТАСС/. Комиссий ООН прибыла в провинцию Эль-Кунейтра, расположенную на юго-западе Сирии, чтобы задокументировать нарушения со стороны Израиля. Об этом передает телеканал Al Hadath.

По его информации, комиссия всемирной организации выполняет миссию по фиксации преступлений, совершенных израильской армией против гражданского населения. Канал передает, что визит представителей ООН совпал с новой операцией израильтян в Эль-Кунейтре. По его данным, шесть бронемашин вошли в южные районы провинции и провели обыски в четырех домах местных жителей.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года спецподразделения израильской армии почти ежедневно вторгаются на территорию арабской республики и проводят зачистку населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра. Рейды сопровождаются обысками и задержаниями гражданских лиц.

28 ноября израильские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары по поселку Бейт-Джан на юго-западе провинции Дамаск, в результате погибли 13 человек, не менее 25, в том числе женщины и дети, получили ранения. МИД Сирии осудил "преступную акцию Израиля" и возложил на еврейское государство ответственность за продолжающиеся агрессивные нападения.