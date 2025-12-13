РБК-Украина: Минск передал Киеву 114 из 123 человек, помилованных Лукашенко
Редакция сайта ТАСС
15:16
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Большинство заключенных, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, переданы Украине, сообщает агентство РБК-Украина.
По данным агентства, в числе переданных лиц белорусские оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
Всего на Украину доставлены 114 из 123 помилованных. Ранее сообщалось, что Лукашенко принял решение о помиловании 123 осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм граждан различных стран.