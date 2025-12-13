Лукашенко в интервью Newsmax TV обсудил ситуацию на Украине

Президент Белоруссии рассказал о своем видении будущего отношений между Минском и Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV затронул несколько тем, в том числе ситуацию на Украине и вокруг Венесуэлы. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, глава государства рассказал о своем видении будущего отношений между Минском и Вашингтоном. В интервью речь шла о перспективах урегулирования конфликта на Украине и роли в этом процессе президента США Дональда Трампа. Также он прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы и рост напряженности Каракаса в отношениях с Вашингтоном на фоне обвинений в наркотрафике.

Лукашенко также ответил на вопросы о своих личных впечатлениях от общения с рядом зарубежных лидеров, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В качестве интервьюера выступила Грета Ван Састерен, ведущая программы "Хроника с Гретой Ван Састерн". БелТА отмечает, что она является супругой Джона Коула - спецпосланника США по Белоруссии, с которым белорусский лидер в эти дни вел переговоры в Минске. Дата выхода интервью пока неизвестна.