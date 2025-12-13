Эксперт Багджи назвал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде посланием миру

Президент Турции по итогам переговоров с российским лидером на полях Международного форума мира и безопасности заявил, что мирное урегулирование на Украине "не за горами"

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Переговоры в Ашхабаде президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали очень важным посланием международному сообществу в вопросе мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил ТАСС глава "Глобальной консультативной группы Анкары" (Ankara Global Advisory Group) Хюсейн Багджи, комментируя высказывания турецкого лидера о том, что мирное урегулирование на Украине "не за горами".

Это заявление президент Турции сделал журналистам по итогам переговоров в пятницу в Ашхабаде с президентом РФ на полях Международного форума мира и безопасности. Эрдоган тогда подчеркнул, что "мир не за горами, мы это видим".

"Да, я присоединяюсь к такой позиции. Россия и Турция являются двумя ведущими державами Черноморского бассейна. Известно, что встреча президентов двух стран была всеобъемлющей, и на этом этапе посредничество Турции между Россией и Украиной может быть продолжено. Вместе с США Турция, по моему мнению, может сыграть важную роль в урегулировании на Украине. Я считаю, что эти переговоры [в Ашхабаде] очень важны с точки зрения послания, которое они несут всему миру", - отметил ведущий турецкий эксперт по вопросам международной безопасности.