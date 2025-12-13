Минск назвал политикой здравого смысла снятие санкций США с белорусского калия

Как отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин, отмена санкций говорит о том, что Вашингтон постепенно отходит от принципов неолиберальной демократии

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Снятие санкций США с белорусского калия служит примером политики здравого смысла. Об этом заявил депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, процесс белорусско-американских контактов продолжается, обе стороны демонстрируют серьезность своих намерений. "С американской стороны это проявление той политики здравого смысла, о которой говорит президент [США Дональд] Трамп, и мы видели ее в новой стратегии национальной безопасности США, и как раз белорусское направление - это один из примеров воплощения этой стратегии", - цитирует парламентария пресс-служба законодательного органа в Telegram-канале.

Как отметил Гигин, отмена санкций говорит о том, что Вашингтон постепенно отходит от принципов неолиберальной демократии. По его мнению, значимость Белоруссии для Соединенных Штатов подчеркивается тем, что назначен спецпредставитель - этим демонстрируется особое внимание главы американского государства. "И мы видим пример классической дипломатии, когда идут переговоры, в ходе которых каждая из сторон добивается своих поставленных целей. И то, что американцы идут на постепенное снятие санкций - это свидетельство того, что они начинают понимать неэффективность тех инструментов неолиберальной псевдодемократии, которую применяла предыдущая администрация США", - добавил депутат.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, что Вашингтон принял решение снять санкции с калийной отрасли республики.