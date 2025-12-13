В Минске считают, что снятие санкций США с калия повлияет на рынок удобрений

Результаты белорусско - американских переговоров соответствуют ожиданиям официального Минска, подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания республики Александр Шпаковский

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Снятие американских санкций с белорусской калийной отрасли - решение стратегического порядка, которое благоприятно скажется на мировом рынке удобрений. Об этом заявил депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

По его словам, результаты белорусско - американских переговоров соответствуют ожиданиям официального Минска. "Снятие американских санкций с отечественной калийной отрасли - решение стратегического порядка, которое благоприятно скажется на состоянии мирового рынка удобрений и глобальной продовольственной безопасности", - написал парламентарий в телеграм-канале.

Как отметил Шпаковский, после снятия санкций США в отношении белорусского калия нет никаких оснований для иных незаконных рестрикций против республики.

Вместе с тем, в условиях сохранения и ужесточения санкционной политики ЕС общая ситуация для Белоруссии остается сложной, однако отмена американских санкций существенно облегчит положение страны на международной арене, указал депутат. "Действия президента [Белоруссии Александра Лукашенко] направлены на максимальное укрепление суверенитета Беларуси, в основе которого находится экспортно ориентированная экономика", - добавил он.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил по итогам переговоров с белорусским лидером, что Вашингтон принял решение снять санкции с калийной отрасли республики.