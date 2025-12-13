Сальвини: Брюссель "играет с огнем", приняв решение о бессрочной блокировке активов РФ

Вице-премьер Италии также выступает против продолжения военной помощи Украине

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 13 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини считает, что бессрочная блокировка активов РФ чревата ответными мерами со стороны Москвы.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"Хочу напомнить, что в России работают 314 итальянских компаний, которые зарабатывают и дают рабочие места, поэтому мне кажется, что в этом смысле Брюссель играет с огнем", - приводит его слова агентство ANSA. "Лично я считаю, что это рискованно и необдуманно, потому что у нас свободный рынок и мы не в состоянии войны с Россией", - добавил он.

Сальвини, лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига", также выступает против продолжения военной помощи Украине. "Пора сменить курс, потому что обстоятельства изменились: во-первых, открыт переговорный процесс благодаря [президенту США Дональду] Трампу, который бойкотируется некоторыми в Европе, во-вторых, [вскрылась] разъедающая Украину коррупция", - приводит его слова Corriere della Sera.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. По плану Еврокомиссии, бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Идею сделать блокировку суверенных активов России бессрочной Еврокомиссия выдвинула в ответ на опасения Бельгии, где находятся €185 из €210 млрд блокированных по всему Евросоюзу российских евро, что после экспроприации активов ее могут заставить вернуть эти €185 млрд, если в какой-то момент санкции против России окажутся отменены.

Несколько стран, включая Италию, пояснили, что они проголосовали за постановление Совета ЕС о бессрочной блокировке активов якобы из соображений евросолидарности. Однако "это не означает их согласия на экспроприацию активов", решение о которой "может быть принято только лидерами ЕС на саммите 18-19 декабря.