Нетаньяху приказал ликвидировать командира ХАМАС после ранения двух солдат

Речь идет о Раиде Сааде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац отдали приказ ликвидировать ключевого командира радикального палестинского движения ХАМАС Раида Саада в ответ на ранение двух военнослужащих в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"В ответ на подрыв самодельного взрывного устройства ХАМАС, в результате чего израильские военнослужащие получили ранения в секторе Газа, премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Кац отдали приказ пресечь деятельность террориста Раида Саада, возглавлявшего производственный штаб ХАМАС", - говорится в заявлении.

По информации канцелярии Нетаньяху, Саад "был одним из организаторов резни 7 октября [2023 года]", а "в настоящее время занимался восстановлением [военного потенциала] террористической организации [ХАМАС]", а также "планированием и осуществлением нападений на Израиль и созданием ударных сил". В ведомстве назвали его действия "грубым нарушением прекращения огня и обязательств ХАМАС по выполнению плана президента [США Дональда] Трампа".

Ранее армейская пресс-служба сообщила о ранении двух военнослужащих на юге сектора Газа. Это произошло "в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего во время операции по зачистке территории от террористической инфраструктуры на юге сектора Газа", указали в ведомстве.

Кроме того, армейская пресс-служба подтвердила ликвидацию Саада в результате удара в районе города Газа. "Террорист Саад, ликвидированный в ходе этого удара, руководил восстановлением сил ХАМАС", а "его устранение значительно снижает возможности ХАМАС по восстановлению своего потенциала", говорится в ее заявлении. В пресс-службе указали, что Саад "был одним из последних остававшихся в секторе Газа опытных террористов-ветеранов". По ее данным, он "занимал ряд высоких должностей в организации и был близким соратником заместителя главы военного крыла ХАМАС Марвана Иссы.

По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, Саад считался вторым человеком в боевом крыле ХАМАС и возглавлял производственный штаб, отвечающий за изготовление ракетных установок, ракет и противотанкового оружия. Саад также являлся членом ограниченного военного совета ХАМАС в Газе, а ранее возглавлял штаб спецопераций ХАМАС и принимал участие в организации нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года, отмечает Kan.