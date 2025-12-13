Лукашенко в шутку попросил Newsmax TV не задавать "гадких вопросов" о трех лидерах

Речь идет о президенте РФ Владимире Путине, председателе КНР Си Цзиньпине и главе США Дональде Трампе

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко шутливо попросил интервьюера американского телеканала Newsmax TV не задавать "гадких вопросов" про трех мировых лидеров - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

"Я - убежденный сторонник [президента США Дональда] Трампа. У меня есть близкий родственник - президент России [Владимир Путин]. И есть очень хороший мой друг, еще до времен, когда он руководил государством - это [председатель КНР] Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка", - сказал он.

Ранее "Пул первого" анонсировал интервью Лукашенко телеканалу из США Newsmax TV. По данным агентства БелТА, речь шла в том числе о ситуации на Украине и вокруг Венесуэлы.