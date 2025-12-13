ТАСС: США надеются, что Минск решит проблему с застрявшими в Белоруссии фурами

Для дальнейших подвижек в отношениях двух стран требуются действия в позитивном ключе по прекращению отправки воздушных шаров с контрабандой в Литву из Белоруссии, отметил американский чиновник

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ожидает от Минска шагов, направленных на решение проблемы с застрявшими в Белоруссии фурами и по борьбе с контрабандой. Об этом заявил ТАСС американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

"Для дальнейших подвижек в отношениях США и Белоруссии требуются действия в позитивном ключе по прекращению отправки воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии, которые затрагивают воздушное пространство Литвы, а также по решению проблемы с застрявшими литовскими грузовиками", - отметил он.

Литовско-белорусские отношения находятся в кризисном состоянии после того, как Вильнюс 29 октября решил на месяц в одностороннем порядке закрыть автотранспортную границу с соседней страной, объявив это мерой борьбы с воздушной контрабандой сигарет. Метеозонды с этим нелегальным грузом, запускаемые с территории Белоруссии, угрожали безопасности гражданской авиации и вынуждали закрывать аэропорты.

В ответ на закрытие границы Минск запретил проезд по стране литовских фур и распорядился поставить их на платные охраняемые стоянки. 20 ноября Литва границу открыла, но фуры остаются на месте, а воздушные шары контрабандистов время от времени появляются в небе. На этом фоне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о возможности закрыть границу повторно.