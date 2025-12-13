В Париже прошел "марш мира" против участия Франции в украинском конфликте

В шествии приняли участие сотни человек

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Массовая демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине, а также за ее выход из НАТО и Евросоюза прошел в центре Парижа. Как убедился корреспондент ТАСС, в шествии приняли участие сотни человек.

"Французы не хотят отправлять своих детей умирать на войну, к которой они не имеют отношения", - скандировали со сцены представители партии "Патриоты", организовавшей данную манифестацию. "Быстрее, выйдем из НАТО!", "Нам не нужен Евросоюз!", "Мы не хотим войны!", "Макрон, мы не хотим умирать за Украину!" скандировали участники шествия. Несколько человек несли в руках плакаты с надписью Frexit, призывая к выходу Франции из Евросоюза.

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо во время общения с журналистами раскритиковал руководство европейских стран и институтов, которые распространяют нарративы о возможном нападении на ЕС и НАТО. По его мнению, "никто в это не верит на самом деле". "Выходите на манифестации за мир и не слушайте пропагандистов войны в СМИ, потому что они защищают свои интересы, интересы Брюсселя и НАТО, которые за войну", - сказал он.

Комментируя слова начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона, призвавшего французов готовиться к потере своих детей, Филиппо заявил, что нынешний украинский конфликт - это не война Франции, и подчеркнул, что "если и стоит приносить жертвы, то за Францию, а никак не за Украину, НАТО или Евросоюз". По его мнению, руководство НАТО и ЕС идут к более масштабному конфликту. В этой связи он напомнил недавнее высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который призвал европейцев готовиться к "войне огромных масштабов", которую пережили их "деды и прадеды".

"Только вот третья мировая будет термоядерной и унесет минимум 500 млн жизней - этого они хотят?! Не лучше ли возобновить более-менее нормальный диалог с Россией?" - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.