В Минске заявили, что снятие санкций США с калия вступит в силу моментально
Редакция сайта ТАСС
16:47
обновлено 16:57
МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Решение о снятии американских санкций с калийной отрасли Белоруссии вступит в силу моментально. Об этом сообщил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
"Господин [спецпосланник США по Белоруссии Джон] Коул объявил о том, что принято решение полностью снять американские санкции с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он телеканалу "Первый информационный".