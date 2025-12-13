В Минске заявили, что снятие санкций США с калия вступит в силу моментально

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что это решение принято

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Решение о снятии американских санкций с калийной отрасли Белоруссии вступит в силу моментально. Об этом сообщил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.

"Господин [спецпосланник США по Белоруссии Джон] Коул объявил о том, что принято решение полностью снять американские санкции с калийной отрасли Беларуси. Это решение принято, оно вступит в силу моментально, можно сказать", - сказал он телеканалу "Первый информационный".