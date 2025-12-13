Депутат Рады попросил Лукашенко помочь освободить политзаключенных на Украине

Артем Дмитрук привел имена архиерея канонической Украинской православной церкви Арсения, депутатов Александра Дубинского, Евгения Шевченко, Александра Пономарева, Нестора Шуфрича

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь освободить политзаключенных на Украине. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале парламентария.

"Прошу Вас уделить внимание и по мере Ваших возможностей посодействовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых на территории Украины", - написал Дмитрук.

Он, в частности, привел имена архиерея канонической Украинской православной церкви Арсения, депутатов Александра Дубинского, Евгения Шевченко, Александра Пономарева, Нестора Шуфрича.

Ранее Лукашенко помиловал 123 человека, 114 из них были переданы Украине.