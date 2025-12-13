Депутат Рады попросил Лукашенко помочь освободить политзаключенных на Украине
Редакция сайта ТАСС
17:01
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь освободить политзаключенных на Украине. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале парламентария.
"Прошу Вас уделить внимание и по мере Ваших возможностей посодействовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых на территории Украины", - написал Дмитрук.
Он, в частности, привел имена архиерея канонической Украинской православной церкви Арсения, депутатов Александра Дубинского, Евгения Шевченко, Александра Пономарева, Нестора Шуфрича.
Ранее Лукашенко помиловал 123 человека, 114 из них были переданы Украине.