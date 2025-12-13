Джереми Кларксон запретил посещать свой паб всем депутатам-лейбористам

Позиция телеведущего обусловлена ростом налогов в Великобритании

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Британский телеведущий Джереми Кларксон запретил всем депутатам правящей Лейбористской партии посещать свой паб из-за роста налогов в стране.

"Я запретил вход в свой паб всем лейбористским членам парламента", - написал он в X. Кларксон добавил, что сделал исключение лишь для депутата Маркуса Кэмпбелла Сэворса, который был исключен из лейбористской фракции на прошлой неделе из-за голосования против бюджета правительства. Таким образом, телеведущий присоединился к общенациональной кампании "Нет лейбористским членам парламента", которую запустили недовольные ростом налогов владельцы питейных заведений.

В 2024 году Кларксон запретил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру посещать свой паб The Farmer's Dog, расположенный рядом с городом Берфорд в регионе Котсуолдс на юго-западе Англии. Тем самым он выразил несогласие с решением британского правительства повысить налог на наследство на сельскохозяйственные угодья. Телеведущий, выпускающий передачу "Ферма Кларксона" (Clarkson's Farm, 2021 - настоящее время), также несколько раз был замечен на протестных акциях фермеров.