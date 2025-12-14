Группа друзей в защиту Устава ООН осудила захват танкера с венесуэльской нефтью

В объединении подчеркнули, что случившееся является серьезным нарушением международного права и "опасной тенденцией применения принудительных, односторонних и агрессивных мер"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 14 декабря. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила захват вооруженными силами США танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, назвав случившееся нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении объединения, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Группа друзей в защиту Устава ООН выражает глубочайшую озабоченность и категорическое неприятие в связи с последним враждебным актом правительства США против Боливарианской Республики, захватом 10 декабря 2025 года нефтяного танкера у берегов Венесуэлы в ходе военной операции, которая была публично подтверждена президентом Соединенных Штатов Америки", - указано в заявлении.

В документе подчеркивается, что вооруженный захват нефтяного танкера является серьезным нарушением международного права и "опасной тенденцией применения принудительных, односторонних и агрессивных мер, которые должны быть полностью прекращены в интересах безопасности, стабильности, регионального и международного мира".

Группа друзей в защиту Устава ООН призвала "к безусловному уважению суверенных прав Боливарианской Республики Венесуэла в отношении морской и торговой деятельности, а также к немедленному освобождению судна, груза и всех задержанных лиц". В заявлении говорится, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются зоной мира, и "односторонние военные действия, хищение активов, тайные и открытые попытки дестабилизации, применение силы на суше, в воздухе или на море", представляют собой прямую угрозу региональной стабильности и суверенитету венесуэльского народа. Участники Группы друзей в защиту Устава ООН подчеркнули "непоколебимую солидарность в этот критический момент с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла".

Группа друзей в защиту Устава ООН была создана в июле 2021 года по инициативе Венесуэлы при активном участии России. В ее состав входят Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.

О захвате танкера

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, утверждало, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана.

В МИД Венесуэлы заявили, что рассматривают вооруженный захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства".