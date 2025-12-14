Глава МИД Ирана во время визита в Россию встретится с Лавровым

Кроме того, запланированы встречи с представителями Госдумы

ТЕГЕРАН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время своего визита в РФ, который состоится в начале следующей недели, встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с членами Госдумы. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

"В ближайшие два-три дня министр посетит Россию и Белоруссию. Что касается России, то, помимо встречи с российским министром иностранных дел, запланированы также встречи с представителями Думы", - сказал он на пресс-конференции.

В Белоруссии, по словам Багаи, у Арагчи запланированы встречи с президентом Александром Лукашенко, руководителем МИД Максимом Рыженковым и чиновниками высокого ранга.