Армия Израиля атаковала трех бойцов "Хезболлах" на юге Ливана

Радикалы "принимали участие в попытках восстановления террористической инфраструктуры шиитской организации", сообщила израильская армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Израильская армия нанесла удары по трем вооруженным радикалам из шиитской организации "Хезболлах" в разных районах на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по трем террористам из "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, атакованные радикалы "принимали участие в попытках восстановления террористической инфраструктуры "Хезболлах". В армии назвали их действия "нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.