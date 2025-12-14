Минздрав Ливана сообщил о трех погибших при атаках Израиля на юге страны

Беспилотники атаковали автомобили в окрестностях поселка Джавая в пограничном округе Тир и на шоссе между городами Сафед и Барашит, заявили в ведомстве

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС нанесли точечные удары по наземным целям на юге Ливана, в результате погибли три человека. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Беспилотники атаковали автомобили в окрестностях поселка Джавая в пограничном округе Тир и на шоссе между городами Сафед и Барашит, - отмечается в тексте. - Находившиеся в них двое граждан были доставлены в больницы, где скончались от полученных ранений".

В сводке сообщается, что в первой половине дня был убит еще один ливанец, управлявший мотоциклом в городе Ятер в пограничном округе Бинт-Джбейль. При взрыве пострадал находившийся рядом прохожий, которому оказана медицинская помощь.

В районе Шебаа на юго-востоке Ливана израильские беспилотники уничтожили два экскаватора, которые были задействованы в строительных работах. Сведений о пострадавших оттуда не поступало.

Ранее представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, указал, что целью воздушных рейдов была ликвидация членов шиитской организации "Хезболлах". По его словам, все трое участвовали в восстановлении диверсионной инфраструктуры спецподразделения "Радван".