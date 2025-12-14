Лидеры Кипра и ОАЭ приступили к обсуждению связей ЕС со странами Персидского залива

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян прибыл на Кипр

НИКОСИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль Нахайян прибыл с первым в истории визитом главы этого государства на Кипр, во время которого стороны обсудят вопросы международной повестки, включая пути сближения ЕС со странами Персидского залива.

В Президентском дворце в Никосии состоялась официальная церемония встречи лидера ОАЭ с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом, во время которого были исполнены национальные гимны двух стран, после чего аль Нахайян возложил в дворцовом парке венок к памятнику основателю и первому главе островного государства архиепископу Макариосу III. Затем стороны приступили к переговорам, сначала в виде личной встречи лидеров двух стран, а затем в расширенном формате с участием сопровождающих их делегаций.

"Центральное место в переговорах займут дальнейшее укрепление двусторонних отношений с особым акцентом на инвестиции, энергетику, экономическое сотрудничество, предстоящее председательство Республики Кипр в Совете Европейского союза с 1 января 2026 года, а также соответствующие перспективы укрепления отношений между ЕС и странами Персидского залива, региональные события и те, которые касаются кипрской проблемы", - сообщил официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Константинос Летимпиотис.

Говоря о двусторонних контактах между Никосией и Абу-Даби, он добавил, что в ходе визита аль Нахайяна на остров, как ожидается, "будут определены конкретные инициативы по сотрудничеству в важнейших областях, которые составят практическую дорожную карту для реализации стратегических отношений". Летимпиотис заявил, что этот исторический визит "подтверждает новую динамику развития отношений между двумя странами, а также стратегическую глубину и зрелость", которые эти отношения приобрели.

"Этот визит имеет особое политическое значение, поскольку он сигнализирует о переходе двусторонних отношений от стратегического сближения к стратегической реализации с акцентом на конкретные, ощутимые результаты. В то же время это мощный сигнал доверия к Республике Кипр как к надежному партнеру и центру стабильности в Восточном Средиземноморье в период усиления вызовов для данного региона", - отметил представитель правительства острова.