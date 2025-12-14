Сальвини выступил против конфликта с Россией и призвал Европу к дипломатии

Вице-премьер Италии также отметил, что некоторые европейские страны "бойкотируют процесс по мирному урегулированию на Украине"

Редакция сайта ТАСС

Министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини © Vittorio Zunino Celotto/ Getty Images

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с резкой критикой руководства Европейского союза (ЕС) в отношении России и призвал к дипломатии. Об этом в субботу сообщило агентство askanews.

"Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией", - заявил премьер, чьи слова приводит агентство. Сальвини также отметил, что некоторые европейские страны "бойкотируют процесс по мирному урегулированию на Украине".

Ранее премьер заявлял, что любая конфискация замороженных российских активов чревата и крайне необдуманна. Помимо этого, Сальвини, лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига", также выступил против продолжения военной помощи Украине. "Пора сменить курс, потому что обстоятельства изменились: во-первых, открыт переговорный процесс благодаря [президенту США Дональду] Трампу, который бойкотируется некоторыми в Европе, во-вторых, [вскрылась] разъедающая Украину коррупция", - приводит его слова Corriere della Sera.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. По плану Еврокомиссии бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации активов РФ под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Несколько стран, включая Италию, пояснили, что они проголосовали за постановление Совета ЕС о бессрочной блокировке активов якобы из соображений евросолидарности. Однако "это не означает их согласия на экспроприацию активов", решение о которой "может быть принято только лидерами ЕС на саммите (18-19 декабря - прим. ТАСС).