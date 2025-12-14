Лидеры Кипра и ОАЭ заявили о необходимости соблюдения плана Трампа по Газе

Никос Христодулидис и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян изложили свою позиции по этому вопросу в совместной декларации

НИКОСИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Президенты Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов Никос Христодулидис и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявили о необходимости соблюдения мирного плана главы американской администрации Дональда Трампа по сектору Газа. Позиции президентов двух стран по этому вопросу изложены в совместной декларации, принятой по итогам визита Аль Нахайяна в Никосию, состоявшегося в воскресенье.

"Лидеры подчеркнули свое неприятие любых попыток изгнать палестинский народ с его территории и подчеркнули необходимость полного соблюдения всеобъемлющего плана президента Трампа по прекращению конфликта в Газе, включая его положения о пограничном переходе "Рафах", - отмечается в декларации.

В документе также подчеркивается, что стороны "подтвердили свою общую приверженность достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе решения о двух государствах, ведущего к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах от 4 июня 1967 года".

Христодулидис и Аль Нахайян также признали морской коридор "Амалфея", по которому с территории Кипра в Газу через израильский порт Ашдод без дополнительных проверок доставляется международная гуманитарная помощь и который, как подчеркивается в декларации, был создан в результате тесного сотрудничества между ОАЭ и Кипром, "важнейшей и дополняющей гуманитарной линией снабжения для палестинского народа в Газе". Стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие с международными и региональными партнерами на основании координационного механизма, обозначенного в резолюции СБ ООН 2720, для того, чтобы способствовать расширению вышеуказанного гуманитарного коридора с целью поддержки следующего этапа реализации плана Трампа по Газе.