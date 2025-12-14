AFP: Франция попросила ЕС отложить подписание торгового соглашения с "Меркосур"

Во французском кабмине считают, что пока нет условий для голосования в Евросоюзе по вопросу подписания документа

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Франция попросила Евросоюз перенести сроки подписания торгового соглашения со странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур"). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на коммюнике правительства республики.

"Франция просит перенести декабрьские сроки, чтобы продолжить работу и обеспечить принятие законных мер защиты нашего европейского сельского хозяйства", - приводит агентство выдержку из текста.

В кабмине Франции считают, что пока нет условий для голосования в ЕС по вопросу подписания соглашения с "Меркосур".

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что страны "Меркосур" и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле 20 декабря на саммите в Бразилии. Как отмечает AFP, прежде чем глава Еврокомиссии (ЕК) подпишет документ, ей необходимо до 19 декабря получить одобрение стран ЕС.

5 декабря 2024 года Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и "Меркосур" уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.