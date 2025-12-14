Syria TV: не менее четырех сирийских военных погибли в перестрелке в провинции Идлиб

По данным телеканала, они попали в засаду к югу от города Маарет-эн-Нууман

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четверо сирийских военных из формирований сил внутренней безопасности убиты неизвестными боевиками в провинции Идлиб.

Как сообщил телеканал Syria TV, силовики попали в засаду к югу от города Маарет-эн-Нууман. Помимо четырех убитых, еще один человек получил ранения, он доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь.

В район, где произошло нападение, прибыли подкрепления, они прочесывают местность в поисках вооруженной банды.