Syria TV: не менее четырех сирийских военных погибли в перестрелке в провинции Идлиб

По данным телеканала, они попали в засаду к югу от города Маарет-эн-Нууман
18:43

БЕЙРУТ, 14 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четверо сирийских военных из формирований сил внутренней безопасности убиты неизвестными боевиками в провинции Идлиб.

Как сообщил телеканал Syria TV, силовики попали в засаду к югу от города Маарет-эн-Нууман. Помимо четырех убитых, еще один человек получил ранения, он доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь.

В район, где произошло нападение, прибыли подкрепления, они прочесывают местность в поисках вооруженной банды. 

