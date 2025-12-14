Число погибших из-за теракта в Сиднее возросло до 15

Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк также сообщил, что четыре человека из числа пострадавших во время стрельбы были переведены в детскую больницу

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате теракта, произошедшего 14 декабря в Сиднее, возросло до 15. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк.

По словам министра, "в числе 15 погибших один ребенок, умерший ночью в детской больнице Сиднея, расположенной в Рэндвике". "Это абсолютно ужасно для нашего общества в целом, для всех австралийцев, но особенно тяжело для еврейской общины", - сказал Парк в утреннем эфире телепрограммы Nine Today Show.

Министр сообщил, что четыре человека из числа пострадавших во время стрельбы были переведены в детскую больницу.