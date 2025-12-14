Handelsblatt: переговоры по урегулированию на Украине продолжатся в Берлине 15 декабря

Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в Берлине в понедельник, 15 декабря. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Читайте также

История переговоров по разрешению украинского конфликта

При этом конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются. Однако правительство США, по крайней мере на начальном этапе, как считает газета, давало переговорам в Берлине шанс на успех.

В воскресенье в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ проходит встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер, Украины - Владимир Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

Утром в воскресенье переговоры на уровне политических советников прошли в отеле Adlon, расположенном недалеко от Бранденбургских ворот, около посольства США в ФРГ. На фоне проведения переговоров в Берлине приняты повышенные меры безопасности. Центр города, как убедился корреспондент ТАСС, перекрыт, движение транспорта ограничено. На улицах дежурят многочисленные сотрудники полиции. Задействованы полицейские вертолеты.

12 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться ряд лидеров ЕС и НАТО. По информации газеты Bild, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция).

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве. 8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.