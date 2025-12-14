"Новости Live": переговоры США и Украины в Берлине длились более пяти часов

Владимир Зеленский намерен прокомментировать ход переговоров 15 декабря, когда завершится еще один раунд, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Встреча американской и украинской делегаций в Берлине завершилась, она длилась более пяти часов. Об этом сообщило украинское издание "Новости Live" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.

Уточняется, что Зеленский намерен прокомментировать ход переговоров в понедельник, когда завершится еще один раунд.

Издание "Общественное. Новости" со своей стороны уточняет, что команды договорились продолжить работу в понедельник утром.

В воскресенье в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.