Agerpress: в Бухаресте прошла новая акция протеста против коррупции в судах

По данным агентства, тысячи манифестантов прошли маршем через весь город от Университетской площади до Площади победы

БУХАРЕСТ, 15 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек провели акцию протеста против коррупции в системе правосудия Румынии на площади перед штаб-квартирой правительства. Об этом сообщило агентство Agerpress.

Манифестанты прошли маршем через весь город от Университетской площади до Площади победы с флагами Румынии и Евросоюза. Участники акции требовали отставки председателя Высокого кассационного суда, главы МВД и главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией, а также скандировали лозунги: "Правосудие, а не коррупция!", "Судебная мафия - вон из страны!", "Правосудие без телефонных звонков!".

Протесты против злоупотреблений в системе правосудия продолжаются в столице уже пятый день. Аналогичные манифестации прошли также в городах Клуж-Напока и Тимишоара.

Эти протесты начались в Румынии после показа в сети YouTube и на центральном телевидении документального фильма "Правосудие в плену", созданного румынскими журналистами, которые специализируются на расследовании коррупции. В нем несколько судей и прокуроров утверждают, что вся судебная система в стране контролируется лицами, которые занимают в ней ключевые позиции, крупные коррупционные дела в Румынии замалчиваются, а уже возбужденные уголовные дела неоправданно закрываются в связи с истечением срока давности.

Руководители высших судебных инстанций отвергли обвинения, заявив, что приведенные в фильме факты не соответствуют действительности. Однако многие судьи и прокуроры подтвердили, что злоупотребления в системе правосудия происходят регулярно. Некоторые известные журналисты заняли осторожную позицию, полагая, что в реальности речь идет о столкновении двух групп судей и прокуроров, а также стоящих за ними политиков.

Судебная инспекция Румынии и Высший совет магистратуры сообщили о начале проверки изложенных в фильме фактов. Премьер-министр Илие Боложан информировал о создании в правительстве рабочей группы для анализа положения в системе правосудия, а президент Никушор Дан пригласил судей и прокуроров на встречу 22 декабря, чтобы обсудить поднятые в документальном фильме проблемы.