Каллас: достичь договоренности по экспроприации активов РФ становится сложнее

На саммите лидеров Евросоюза в конце этой недели необходимо принять финансирование Украины, отметила глава дипслужбы ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Странам ЕС становится все более сложно достичь договоренности по экспроприации активов России под видом "репарационного кредита". Об этом сообщила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу Евросоюза.

"На саммите (лидеров ЕС - прим.ТАСС) в конце этой недели мы должны принять финансирование Украины. Наиболее реальной возможностью является "репарационный кредит", это все более сложно, но мы работаем, у нас еще есть несколько дней, - заявила она.