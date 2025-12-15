РБК-Украина: Зеленский под давлением Трампа имитирует готовность к выборам

Владимир Зеленский поручил депутатам Верховной рады "разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения", отмечает агентство

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский, реагируя на критику президента США Дональда Трампа, своими инициативами лишь имитирует готовность провести выборы на Украине. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источники во власти страны.

По его данным, Зеленский дал поручение депутатам Верховной рады "разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения". Однако этот шаг не связан "с какими-то планами эти выборы провести", поскольку он был "сугубо реакцией на слова Дональда Трампа".

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Зеленский шантажирует повязанных с ним в коррупции западных политиков, чтобы они обеспечили "выборы его самого". Как отмечал в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, для Зеленского выборы стали бы концом его политической карьеры и потому он будет делать все, чтобы они не состоялись.