Глава МИД ФРГ: таких серьезных переговоров по Украине, как в Берлине, не было

Йоханн Вадефуль не подтвердил информацию, что Владимир Зеленский согласился на отказ от членства Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности и заморозку существующей линии соприкосновения

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль утверждает, что таких серьезных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, как в Берлине, еще не было. В эфире радиостанции Deutschlandfunk он назвал их предметными.

"Я думаю, что такими серьезными, как сейчас, переговоры еще никогда не были. Они ведутся очень интенсивно", - сказал министр, добавив, что американская сторона, очевидно, согласовала свои предложения с Москвой. "Так что нужно сказать, что это предметное [обсуждение], но будет ли это иметь успех, мы узнаем лишь в конце недели", - считает Вадефуль. "Важно не только положить конец этой войне - это, конечно, правильно, важно и целесообразно, но и найти решение, которое будет жизнеспособным в будущем", - отметил он.

Глава МИД не подтвердил информацию о том, что Владимир Зеленский согласился на отказ от членства Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности и заморозку существующей линии соприкосновения, но назвал подобные шаги "значительными уступками" со стороны Киева. "Если это предложения Украины, то это все же позиция, с которой могла бы согласиться Россия", - полагает Вадефуль.

В Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять америкаского лидера Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговорную после краткого приветственного слова.

15 декабря переговоры продолжатся.