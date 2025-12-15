Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в обстреле гражданских территорий

Военное ведомство подчеркнуло, что все действия Камбоджи, в соответствии с ее правом на самооборону, направлены исключительно против тайских военных целей

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Камбоджи категорически отвергает распространение ложной информации и искажение правды со стороны Таиланда, обвиняющего камбоджийские силы в обстрелах гражданских районов. Об этом говорится в заявлении ведомства, текст которого приводит камбоджийский новостной портал Fresh News.

Военное ведомство подчеркнуло, что все действия Камбоджи, в соответствии с ее правом на самооборону, направлены исключительно против тайских военных целей, имеющих отношение к вторжению на камбоджийскую территорию, нарушению национального суверенитета и территориальной целостности королевства. Как заявили в Минобороны Камбоджи, тайская сторона преднамеренно совершала нападения на места проживания камбоджийских гражданских лиц и на гражданскую инфраструктуру, включая дома, мосты, дороги, школы и больницы.

Камбоджа "твердо привержена уважению и выполнению условий соглашения о прекращении огня, Совместной декларации между Камбоджей и Таиландом, а также всех ранее достигнутых обеими сторонами договоренностей с высочайшим чувством ответственности и добросовестностью", указывается в заявлении. Как подчеркнули в военном ведомстве, Камбоджа "твердо придерживается разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, действующими договорами, конвенциями и соглашениями, стремясь к справедливому, честному, долгосрочному решению в рамках международного права".

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.