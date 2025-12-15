Приднестровье введет режим ЧП в экономике из-за сложностей с поставками газа

Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза, сообщает пресс-служба президента непризнанной республики

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил о решении вернуться к режиму чрезвычайного положения в экономике из-за сложностей с поставками газа, который при содействии России поставляется через Европу. Об этом сообщает пресс-служба главы непризнанной республики.

"В ходе селекторного совещания президент проинформировал о принятом решении ввести режим чрезвычайного положения в экономике. Эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза", - говорится в сообщении.