DPA: США и Украина продолжили переговоры в Берлине

В состав делегации США входят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Американская и украинская стороны продолжили переговоры в Берлине. Как сообщило агентство DPA, Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проводят встречу в Ведомстве федерального канцлера.

Детали, как и в предыдущий день переговоров, не приводятся.

14 декабря в Берлине уже состоялась встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят Уиткофф и Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.