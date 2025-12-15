Público: ЕС демонизирует Россию, чтобы оправдать свою гонку вооружений

По версии газеты, Владимир Зеленский, "осознающий, что Украина может потерять пятую часть своей территории, старается, чтобы мир на таких условиях не привел" к его утрате власти

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 15 декабря. /ТАСС/. Европа старается демонизировать Россию, говоря о якобы гипотетических планах Москвы напасть на какое-то государство НАТО, чтобы оправдать свою гонку вооружений. Об этом пишет газета Público.

По ее версии, Владимир Зеленский, "осознающий, что Украина может потерять пятую часть своей территории, старается, чтобы мир на таких условиях не привел" к его утрате власти. "Брюссель, не принимаемый в расчет президентом [США] Дональдом Трампом, занимает позицию жертвы перед США и демонизирует Россию, вместо того чтобы искать каналы диалога с Кремлем, - считает издание. - Под руководством Франции и Германии Евросоюз пытается продвинуть свою хрупкую внутреннюю сплоченность, делая ставку на Европу обороны ценой Европы социального благосостояния".

Как считает газета, "Европа использует демонизацию РФ", раздувая гипотезы о якобы планах напасть на какую-то страну НАТО, "чтобы оправдать европейскую гонку вооружений". Это никогда не нашло бы поддержки населения ЕС, если не прибегать к страху перед внешним врагом, отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постулаты о подготовке России к нападению на НАТО, якобы содержащиеся в отдельных государственных доктринах, являются откровенной глупостью.