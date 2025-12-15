Профильный комитет Рады рекомендовал переименовать копейку в "шаг"

В Нацбанке указывают, что "шаг" был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в "шаг" для "избавления от советского наследия". Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Даниил Гетманцев.

По его информации, комитет рекомендовал законопроект для принятия в первом, а также втором окончательном чтениях.

Законопроект был внесен в парламент в октябре. С инициативой отказаться от названия "копейка" давно уже выступали в Нацбанке Украины (НБУ). В 2024 году регулятор попросил спикера Рады Руслана Стефанчука внести это предложение на рассмотрение парламента, поскольку НБУ не может самостоятельно регистрировать законопроекты. В Нацбанке указывают, что "шаг" был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России. Как заявлял глава регулятора Андрей Пышный, в случае принятия соответствующего законопроекта сиюминутного изъятия всех монет из обращения не планируется, некоторое время они будут использоваться одновременно с "шагами".

После госпереворота 2014 года на Украине началась борьба со всем, что напоминало о советском периоде в истории страны. В 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.