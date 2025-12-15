В Берлине завершились переговоры США и Украины

Украинские СМИ уточняют, что встреча длилась около двух часов

© Thomas Niedermueller/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Второй раунд переговоров американской и украинской делегаций в Берлине завершился, сообщил украинский "5 канал" со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

По его словам, стороны детально обсудили мирный план из 20 пунктов. Украинские СМИ уточняют, что встреча длилась около двух часов.

Первый раунд прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны договорились продолжить переговоры в понедельник утром.

В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.