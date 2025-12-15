Bild: в Бундестаге сообщили о перебоях с интернетом во время визита Зеленского

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Серьезные проблемы с интернетом возникли в Бундестаге во время посещения парламента ФРГ Владимиром Зеленским.

"Примерно с 14:30 (16:30 мск) у нас наблюдается длительный сбой, который пока продолжается", - отметили в администрации Бундестага, передает газета Bild.

В издании уточнили, что депутаты различных фракций лишились доступа к интернету и электронной почте. В то же время перебоев с электроэнергией не возникало. Проблемы затронули "как внутреннюю, так и внешнюю технику", не работали даже принтеры.

Полиция не могла запускать в здание посетителей, в том числе со специальными пропусками.