Il Messaggero: в резолюции Италии перед саммитом ЕС не упомянуто оружие Украине

В документе употребили формулировку "разнонаправленная помощь"

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Слово "оружие" отсутствует в тексте резолюции правящей коалиции Италии по Украине, которая должна быть одобрена в парламенте в преддверии саммита ЕС. Как пишет газета Il Messaggero, в части, где подтверждается полная поддержка Украины, употребляется формулировка "разнонаправленная помощь".

Издание утверждает, что такая "игра слов" нужна для того, чтобы не допустить раскола большинства. Известно, что одна из правящих партий - "Лига" - выступает против дальнейшего снабжения Украины оружием.

По утверждению газеты, правительство "зашифровало" и определенные препятствия для одобрения формы "репарационного кредита" Киеву за счет замороженных российских активов. Рим требует "наиболее надежную с точки зрения законности формулу финансирования, которая бы предусматривала четкие рамки расходования этих средств со справедливой выгодой и при полной вовлеченности европейской индустрии". Кроме того, в тексте резолюции указывается, что итальянская сторона "будет внимательно оценивать влияние на состояние национальной финансовой системы".

3 декабря Еврокомиссия представила свой план экспроприации заблокированных в Европе российских суверенных активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву. Она предложила присвоить все €210 млрд, замороженные на территории ЕС, из которых €185 млрд размещены на счетах в депозитарии Euroclear в Бельгии, а о местонахождении остальных €25 млрд официальной информации нет. ЕК намерена взять под собственный контроль €165 млрд и из этих средств осуществлять финансирование Украины в 2026-2027 годах, а еще €45 млрд направить на покрытие уже выданных Киеву с 2024 года кредитов под проценты от доходов от реинвестирования активов РФ.

На голосовании в Совете ЕС 12 декабря несколько стран, включая Италию, поддержали бессрочную заморозку активов России, но заявили, что это не означает, что поддержат их экспроприацию, для чего нужна надежная правовая база.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.