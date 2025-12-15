Reuters: США считают, что Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов

По информации агентства, президент США Дональд Трамп "доволен положением вещей"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что между Россией и Украиной урегулировано порядка 90% спорных вопросов, касающихся возможного урегулирования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Встречи представителей США и Украины в Берлине, прошедшие 14-15 декабря, в Белом доме считают "действительно позитивными", президент США Дональд Трамп "доволен положением вещей", пишет агентство. При этом в американской администрации полагают, что окончательное решение по территориальным вопросам должен принимать Киев.