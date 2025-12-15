Соцпартия Молдавии оспорит решение Санду учредить должность для Речана

Президент Республики Молдова Майя Санду © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Соцпартия Молдавии обвинила в злоупотреблении полномочиями президента страны Майю Санду, которая учредила должность своего эмиссара и назначила на нее экс-премьера Дорина Речана.

"Похоже, что за этой инициативой стоят не добрые намерения, а частные интересы группы у власти, которая хочет укрепить политический контроль над всеми государственными учреждениями и укоренить свое правление, откровенно пренебрегая принципами демократии и правового государства", - говорится в опубликованном на сайте партии заявлении.

Партия подготовила проект обращения в Конституционный суд, к которому призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Там обратили внимание, что должности эмиссара нет в законодательстве Молдавии, она отсутствует в классификаторе государственных должностей, не регулируется никаким законом, не предусмотрена в системе государственной оплаты труда.

При этом, согласно указу президента, эмиссар представляет президента внутри страны и за ее пределами, взаимодействует с учреждениями, обеспечивающими безопасность, продвигает имидж государства, привлекает финансирование и иностранную помощь. В Соцпартии считают, что такие полномочия есть только у парламента, а президент нарушает принцип разделения властей. "Возникают законные вопросы: декларирует ли он имущество и интересы? Кто осуществляет политический и административный контроль? Может ли он совмещать эту функцию с другими должностями или частными интересами?" - отметили авторы обращения в суд.

Указ о назначении Речана эмиссаром по вопросам устойчивости был опубликован на прошлой неделе. В октябре Речан отверг предложение Партии действия и солидарности (ПДС) возглавить новый кабинет министров после парламентских выборов. Тогда Речан заявил, что решил уйти из общественной и политической жизни и вернуться в бизнес. Наблюдатели отмечают, что Речан, которого называют "человеком Санду", якобы метил на должность председателя парламента, которую занимает руководитель ПДС Игорь Гросу, но получил отказ. Вместе с тем на новой должности он может стать теневым куратором в правоохранительных органах и юстиции.